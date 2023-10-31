ФСБ задержала россиянина, примкнувшего к украинским хакерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Кемеровской области, который вступил в киберподразделение хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Эта группировка совершала кибератаки на российские информационные ресурсы.

Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины, в составе которого осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании хакера в Томске. Он работал на кибергруппировку, действующую в интересах украинских спецслужб. Мужчина совершал атаки на объекты информационной инфраструктуры России. Он был помещен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

До этого силовики задержали жительницу Югры по обвинению в государственной измене. Она распространяла агитационные материалы проукраинской террористической организации. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.