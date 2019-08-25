https://static.news.ru/photo/aea8ae70-c72c-11e9-88dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.

Об этом сообщила российская туристическая ассоциация «Мир без границ», которая объединяет около 200 предприятий, сотрудничающих с китайским туристическим рынком, передаёт ТАСС . Расчёт проводился на основе статистической подборки Центробанка РФ «Платежный баланс». По итогам первого квартала 2019 года гости из КНР потратили в России $264 млн, впервые став лидерами других стран в этой сфере. За этот период из Китая в РФ было совершено 342 тысячи поездок.

Общий объем трат составит не менее $1,1 млрд, а, скорее всего, больше, так как в высокий сезон туристы традиционно активнее покупают товары и услуги в стране пребывания, — гласит сообщение.

Ранее News.ru писал о том, что опрос выявил каким видят москвичи типичного иногороднего и зарубежного посетителя столицы.