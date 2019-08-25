В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Об этом сообщила российская туристическая ассоциация «Мир без границ», которая объединяет около 200 предприятий, сотрудничающих с китайским туристическим рынком, передаёт
Общий объем трат составит не менее $1,1 млрд, а, скорее всего, больше, так как в высокий сезон туристы традиционно активнее покупают товары и услуги в стране пребывания, — гласит сообщение.
Ранее News.ru писал о том, что опрос выявил каким видят москвичи типичного иногороднего и зарубежного посетителя столицы.