https://static.news.ru/photo/8aa3d130-c727-11e9-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Опрос выявил, каким видят москвичи типичного иногороднего и зарубежного посетителя столицы.

Исследование провёл комитет Москвы по туризму, его результаты опубликовал портал мэра и правительства столицы. Согласно данным опроса, 77,5% туристов из других регионов РФ — молодые люди, родившиеся после 1981 года. Возраст двух третей из них составляет от 18 до 24 лет. 53,2% российских туристов являются мужчинами.

Возраст 63,6% гостей из зарубежья также не превышает 34 лет. 57,2% из них — мужчины. Возраст около 20% туристов из-за границы составляет от 35 до 44 лет.

Ранее News.ru писал о том, что отдыхать на зарубежных курортах чаще трёх раз в год могут себе позволить только 4% респондентов. Такие данные приводит сервис «Туту.ру». Из 2 тысяч 850 опрошенных примерно 50% не могут позволить себе отдых в других странах из-за того, что это «слишком дорого».