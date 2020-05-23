Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока

https://static.news.ru/photo/e1a5bf94-9cd2-11ea-bf10-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Трассу Москва — Казань планируют построить на четыре года раньше срока. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в своём официальном Instagram-аккаунте.

Посмотрел «Европа — Западный Китай», это новый проект, который был в нацплане, и за который я взялся лично. Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, построить дорогу за четыре года, — сообщил он подписчикам.

По его словам, работы планируется завершить в 2024 году.

Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что рассматривается вариант продлить магистраль до Владивостока.

Известно, что Автодор уже сформировал основной пул компаний, которые займутся строительством новой магистрали. Глава госкомпании сообщил, что для легковых машин стоимость проезда по скоростной трассе Москва — Казань составит максимум 2,5 тысячи рублей, для грузовых — 6–7 тысяч рублей, писал NEWS.ru.