Трамп не собирается возобновлять переговоры по торговой сделке с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не заинтересованы в возобновлении переговоров относительно условий торговой сделки с Китаем.
Американский лидер подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, китайская сторона хотела бы вернуться к торговым переговорам, чтобы добиться более выгодных для себя условий по сделке,
Нет, совсем нет, ни капельки. Меня это не интересует. Мы заключили сделку, — ответил Трамп на вопрос о возможности изменения условий соглашения.
Как писал NEWS.ru ранее, американский президент Дональд Трамп обсудил сохранение стабильности на глобальном рынке нефти с саудовским королём Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Добавьте наши новости в избранные источники