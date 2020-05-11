Трамп не собирается возобновлять переговоры по торговой сделке с КНР

https://static.news.ru/photo/d1b8a9ec-93d7-11ea-a495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не заинтересованы в возобновлении переговоров относительно условий торговой сделки с Китаем.

Американский лидер подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, китайская сторона хотела бы вернуться к торговым переговорам, чтобы добиться более выгодных для себя условий по сделке, передаёт Reuters.

Нет, совсем нет, ни капельки. Меня это не интересует. Мы заключили сделку, — ответил Трамп на вопрос о возможности изменения условий соглашения.

Как писал NEWS.ru ранее, американский президент Дональд Трамп обсудил сохранение стабильности на глобальном рынке нефти с саудовским королём Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.