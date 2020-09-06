Товарооборот РФ и КНР сократился до $68,62 млрд за 2020 год

https://static.news.ru/photo/ca50c694-f0d4-11ea-be36-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/Global Look Press

Товарооборот России и Китая сократился до $68,62 млрд с января по август 2020 года.

Главное таможенное управление КНР сообщило, что экспорт в Россию за первое полугодие 2020 года упал на 0,8%. Таким образом, экспорт составил приблизительно $31,09 млрд. Импорт РФ в Китай упал на 5,2%, до $37,53 млрд.

Положительное сальдо России за восемь месяцев составило $6,44 млрд, уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем — августом 2019 года. Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году — на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году — на 3,4%, до $110,75 млрд, — привели данные из отчёта Главного таможенного управления КНР в ТАСС.

Экспорт Китая снизился на 2,3%, до $1,57 трлн в годовом исчислении. А импорт КНР сократился на 5,2%, до $1,28 трлн.

Положительное сальдо Китая за восемь месяцев составило $290 млрд, увеличившись примерно на 11,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году сократился на 1%, до $4,57 трлн, — привели данные в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты считают, что президентские выборы в США и торговые войны Соединённых Штатов с Китаем могут негативно сказаться на экономике России. Ужесточение торговых ограничений по отношению к Китаю приведёт к сокращению мирового спроса на сырьё, считают эксперты.