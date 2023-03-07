Товарооборот между Россией и ЕС оказался близок к рекордному Товарооборот России и ЕС в 2022 году достиг максимума за восемь лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот России и ЕС в 2022 году достиг максимума за восемь лет, оказавшись на отметке €258,6 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. При этом отмечается, что импорт оказался на историческом максимуме, став следствием того, что в торговле с РФ образовался рекордный дефицит.

Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг €203,4 млрд, что лишь на €230 млн меньше исторического максимума 2012 года (€203,6 млрд), — говорится в материале.

При этом экспорт из Евросоюза в РФ упал на 38,1% — до €55,2 млрд. Аналитики отмечают, что это минимальный показатель с 2005 года. Таким образом, дефицит ЕС в торговле с Россией оказался по итогам 2022 года 148,2 миллиарда евро — это вдвое больше показателя 2021 года.