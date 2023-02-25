Стали известны подробности о десятом пакете санкций ЕС Санкции ЕС против России коснутся семи иранских предприятий

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз в десятом пакете санкций против России расширил перечень товаров, запрещенных к экспорту в Россию, говорится в сообщении диппредставителя ЕС. В этот реестр вошли спецтехника, запчасти и электроника, а также запрещен транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения «во избежание обхода санкций». Кроме того, под санкции также попали семь иранских компаний, производящих дроны.

Впервые в этот список войдут семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении Борреля.

Также новые санкции затронут редакции RT Arabic и Sputnik Arabic — их вещание на территории Евросоюза будет запрещено. Вместе с тем гражданам РФ запрещено занимать руководящие должности на стратегических предприятиях в союзе и использовать газохранилища ЕС.

В числе других мер запрет на импорт из России синтетического каучука и битума, а также включение трех российских банков в черный список.