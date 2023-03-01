Названы страны, на которые Россия переориентирует экспорт РСМД: Россия может перенаправить $37 млрд экспорта в дружественные страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катанка алюминия в цехе Иркутского алюминиевого завода в Шелехове

Россия может перенаправить нереализованный экспорт своей продукции на сумму $37 млрд в дружественные страны, которые не вводили торговых санкций, пишет РБК. Такую оценку представили в докладе Российского совета по международным делам (РСМД), авторами которого стали чиновники Минэкономразвития и эксперты Всероссийской академии внешней торговли. По оценке аналитиков, альтернативными рынками сбыта могут стать 15 крупнейших стран, а наибольшая доля поставок придется на Китай ($16 млрд). Также в первую пятерку вошли Индия, Турция, Египет и Вьетнам, торговля с которыми может приносить России по $2–4 млрд в год.

Самую большую сумму ($3,1 млрд) Россия может получить от поставок в Китай минеральных продуктов, к которым в основном относятся нефть и нефтепродукты. Цветные и черные металлы можно продавать в КНР еще на $3,7 млрд. Эти две категории могут особенно заинтересовать Турцию, потенциальные закупки которой оцениваются в $2 млрд. Индия названа самым перспективным рынком для выпавших поставок удобрений на $1 млрд. Египет может закупать дерево на $0,5 млрд.

Машины и оборудование, ядерные реакторы и их части Россия может поставлять во все страны, за исключением Индии, Узбекистана и Алжира. Общая прибыль может составить $2 млрд в год, по оценке авторов доклада.

Ранее Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России, предполагающий торговые ограничения на сумму $11,4 млрд. В перечень товаров, запрещенных к экспорту в РФ, попали в том числе комплектующие и электроника, которая может использоваться в военных разработках.