Титов расширил список предложений правительству по мерам спасения МСП

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил главе правительства Михаилу Мишустину обновлённый перечень мер для выравнивания положения малого и среднего бизнеса. В письме констатируется, что нарастающий объём внешних ограничений ведёт к возникновению дисбалансов в экономике (разрывы цепочек поставок, усложнение расчётов с иностранным контрагентами, изменение характеристик спроса, рост ставок по кредитам, снижение курса рубля).

В этих условиях Титов предлагает:

По налогам

Предоставить отсрочку по уплате оставшейся части налогов за 2021 год и налогов за первый квартал 2022 года по аналогии с практикой 2020 года.

Ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости недвижимого имущества.

Отменить авансирование по налогу на прибыль на 1 год.

Установить ставку налога на имущество 0% на 2 года для производственных предприятий.

Предоставить право выбора способа начисления и уплаты НДС по факту оплаты, а не только по отгрузке.

По страховым взносам

Понизить до 12% ставку страховых взносов для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от вида деятельности, размера и специальных режимов льготирования. Взамен оплату страховых взносов предлагается распространить на все доходы физических лиц, включая дивиденды от предпринимательской деятельности.

По штрафам и пеням

Поскольку размеры штрафов и пеней привязаны к ключевой ставке, а она резко увеличена, ввести полный мораторий на уплату всех штрафов и пеней на 3 месяца с возможностью последующего продления.

По коммерческим кредитам

Ввести мораторий на выплату основного долга по уже выданным кредитам, сохранив обязательность выплаты процентов. Временно исключить невыполнение ковенантов в качестве основания к расторжению кредитных договоров или снижения кредитного рейтинга заёмщика.

По льготным кредитам

Списать задолженность по льготным кредитам по программе ФОТ 3.0 в размере 20% суммы долга.

Предоставить поддержку в виде «выплат для сохранения рабочих мест» сроком на один год на условиях освобождения от обязанности возврата полученных средств в случае сохранения 100% рабочих мест.

По исполнению госконтрактов

В связи с изменениями курса рубля разрешить государственным заказчикам пересматривать сумму заключённых до 24.02.2022 госконтрактов в соответствии с изменениями цен на рынке.

Разрешить менять техническое задание, поскольку из-за запрета поставок многое нельзя выполнить по номенклатуре.

Запретить накладывать штрафы, если изменения номенклатуры или задержки исполнения связаны с санкциями.

Объявить мораторий на банкротство по долгам перед государством и государственными компаниями.

Увеличить до 50% авансы по контрактам, вновь заключаемым в рамках Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

По тарифам

Заморозить тарифы ресурсных монополий сроком на один год, исключить авансирование при оплате электроэнергии.

По аренде государственного имущества

Не взимать плату за аренду государственного имущества сроком на 1 год при долгосрочной аренде.

По порядку продажи валютной выручки

Увеличить производителям экспортной продукции несырьевого сектора, технологическим компаниям срок обязательной продажи валютной выручки с трёх дней до одного месяца с момента зачисления её на счёт. Ввести для таких компаний мораторий на штрафы за невозврат валютной выручки.

Кроме этого, предложено расширить амнистию капитала — в течение 2 лет не считать доходом репатриированные прямые инвестиции или инвестиции с неподтверждённым источником.

Список предложено рассмотреть на правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Состав комиссии, в свою очередь, предложено расширить за счёт федерального бизнес-омбудсмена, руководителя комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной думы, а также представителей ведущих предпринимательских объединений. Аналогичные оперативные штабы предлагается сформировать в каждом из регионов.