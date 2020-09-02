Титов предложил продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

https://static.news.ru/photo/fc95e428-eda9-11ea-ab54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с просьбой к правительству РФ о продлении мер господдержки бизнеса до конца 2021 года.

Соответствующее письмо с просьбой он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Чтобы дать предприятиям реальные возможности сохранения или упрощенного перезапуска на фоне отрицательных финансовых результатов, предлагается продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года. Причём как для субъектов малого и среднего предпринимательства из отраслей, официально признанных пострадавшими, так и для всех остальных предприятий, если их выручка за второй — третий кварталы 2020 года сократилась на 30% и более по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 года — первый квартал 2020 года, — привели сообщение письма в ТАСС.

Кроме того, Борис Титов считает, что если не продлить меры господдержки бизнеса, то ситуация «может привести к всплеску дел о банкротствах предприятий и дальнейшему сжатию экономической активности с неопределённой тенденцией к восстановлению».

Предложено на шесть месяцев продлить мораторий на банкротства для субъектов малого и среднего предпринимательства, инициируемые по заявлению кредиторов, либо предусмотреть упрощённую процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий коронавирусной инфекции, — процитировали текст письма в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Счётная палата РФ намерена проверить в 2020 году эффективность работы государственных органов по поддержке россиян во время пандемии коронавирусной инфекции. Так, например, под мониторинг ведомства попадут меры гарантированной поддержки отраслей экономики, эффективность поддержки рынка ипотечного кредитования и межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов, а также исполнение программ госзаимствований и средств ФНБ.