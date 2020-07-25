Тимченко и партнёры продали «Стройтранснефтегаз»

https://static.news.ru/photo/20cbb34e-ce66-11ea-adf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО

Последнего крупного подрядчика монополии «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и других их партнёров купили компании, которые имеют отношение к российскому газовому гиганту «Газпром». Об этом сообщили источники.

Собеседники РБК сообщают , что сделка была закрыта ещё в мае. При этом у представителей компании Тимченко и Митюшова «Волга групп» подтверждения изданию пока что получить не удалось.

«Стройтранснефтегаз» — второй по масштабам подрядчик «Газпрома» после «Стройгазмонтажа» (СГМ), который корпорация выкупила у Аркадия Ротенберга в конце 2019 года.

О том, какая именно дочерняя компания российской газовой корпорации приобрела «Стройтранснефтегаз», пока неизвестно, но, как ожидается, окончательным владельцем станет специально созданная «Газпромом» для консолидации подрядчиков организация «Газстройпром».

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин пошутил про «сотенку» миллиардов после оговорки главы «Газпром нефти».