Строительных подрядчиков будут премировать за досрочную сдачу объектов

Власти РФ утвердили план поддержки подрядчиков, после того как строительные компании пожаловались президенту России Владимиру Путину на имеющиеся убытки и наращивание долгов. Им обещают компенсации за рост цен на ресурсы и премии за досрочный ввод, пишет РБК.

28 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил «дорожную карту» по изменению правового регулирования для поддержки отрасли транспортного строительства. Поводом для её создания стали жалобы со стороны крупных подрядных компаний транспортного строительства в июне 2021 года.

Одним из шагов, призванных исправить ситуацию, должно стать изменение подхода к казначейскому сопровождению, которое подразумевает открытие отдельного лицевого счёта под каждый проект. Деньги с этого счёта можно получить только после предоставления документов по каждому платежу. Таким образом, подрядчик должен будет тратить собственные деньги или брать кредиты, на что указывали и сами подрядчики. Эта мера будет отсрочена на один квартал: за это время планируется проработать возможность решения данной проблемы.

Также предлагается расширить механизм компенсации роста цен на стройматериалы, распространив его и на уже исполненные контракты, а подрядчикам будут предлагаться премии за досрочное завершение работ и введение объекта в эксплуатацию. В расчёте контрактов предлагается учитывать реальную рыночную зарплату строителей, а также утвердить типовые условия строительных госконтрактов, в которых будет чётко прописана ответственность как подрядчиков, так и заказчиков.

Как полагает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, премирование подрядчиков за досрочный ввод объектов выглядит разумным, однако необходимо продумать механизм таким образом, чтобы избежать сговора заказчиков и подрядчиков на этапе назначения срока в контракте.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что рост стоимости материалов является угрозой номер один для строительной отрасли. Это может привести к остановке начатых строек и разорению подрядных организаций. Кроме того, отрасль даёт рабочие места для 8,5 млн человек, ещё 5 млн трудятся в смежных областях. Строительство даёт от 15% до 17% ВВП страны.

В Росстате между тем сообщили, что за 11 месяцев 2021 года строительные материалы в целом подорожали на 19,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.