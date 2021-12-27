Хуснуллин назвал одну из основных угроз строительной отрасли

Рост стоимости материалов является угрозой номер один для строительной отрасли. Это может привести к остановке начатых строек и разорению подрядных организаций. Такое мнение выразил в интервью «Ведомостям» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Рост стоимости материалов сегодня для нас — угроза номер один. Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15%, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом, — сказал Хуснуллин.

По его мнению, если сегодня из-за роста стоимости материалов будут остановлены уже запущенные стройки, результаты могут оказаться плачевными. Недостроенными окажутся социальные объекты, это приведёт также к разорению подрядных организаций. Кроме того, отрасль даёт рабочие места для 8,5 млн человек, ещё 5 млн трудятся в смежных областях. Строительство даёт от 15% до 17% ВВП страны.

Мы пытались бороться. Больше всех подорожал, конечно, металл и продукция металлозависимых производств. Например, лифты подорожали, все, что связано с арматурой, подорожало, — констатировал вице-премьер.

В Росстате сообщили, что за 11 месяцев 2021 года строительные материалы в целом подорожали на 19,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее стало известно, что бизнес попросил создать альтернативу Государственной информационной системе (ГИС) по регистрации сделок найма недвижимости. В рамках действующей версии законопроекта об обелении рынка ГИС станет единственным инструментом для регистрации таких сделок. Появление монополиста может привести к росту ставок аренды на 15–20%.