Стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $11,59 за баррель

https://static.news.ru/photo/4def9400-847c-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на российскую нефть Urals 21 апреля заметно снизилась вслед за эталоном. Стоимость сорта в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении уменьшилась на $5,92 — до $11,59 за баррель.

По данным агентства Argus, более низкой цена была 1 апреля, когда составила $10,54 за баррель. Это стало минимальным значением с марта 1999 года.

Скидка на Urals в Северо-Западной Европе осталась на прежнем уровне: $1,75 за баррель к Североморскому датированному.

Стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex днём ранее, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Доплата за отгрузку майских объёмов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге (штат Оклахома) — центре ценообразования на рынке WTI, уточняет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001 года рухнула на 17,33%. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года составляет всего $15,98 за баррель. Об том свидетельствуют данные торгов на 07:35 мск. В то же время нефть WTI падает на 4,75% и торгуется на отметке $11,02 за баррель.