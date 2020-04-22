Рекордное падение нефти Brent зафиксировали на бирже в Лондоне

https://static.news.ru/photo/0cd42dfc-5f27-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001 года рухнула на 17,33%. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года составляет всего $15,98 за баррель.

Об том свидетельствуют данные торгов на 07:35 мск. В то же время нефть WTI падает на 4,75% и торгуется на отметке $11,02 за баррель, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал возможность стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. По его словам, помочь в этом может возобновление экономической активности в Соединённых Штатах.