Рекордное падение нефти Brent зафиксировали на бирже в Лондоне

Цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001 года рухнула на 17,33%. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года составляет всего $15,98 за баррель.
Об том свидетельствуют данные торгов на 07:35 мск. В то же время нефть WTI падает на 4,75% и торгуется на отметке $11,02 за баррель,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал возможность стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. По его словам, помочь в этом может возобновление экономической активности в Соединённых Штатах.
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