Экономика

Трамп рассказал, как стабилизировать цены на нефть

03:46, 22 апреля 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал возможность стабилизировать ситуацию с нефтяном рынке. По его словам, помочь в этом может возобновление экономической активности в Соединённых Штатах.

Самый мощный инструмент — открыть нашу страну, — цитирует главу Белого дома ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп планирует ввести новые меры, ограничивающие приток мигрантов. Он хочет запретить въезд в страну по рабочим визам. Исключение будет предусмотрено только для сотрудников пищевой и медицинской сфер.

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