Трамп рассказал, как стабилизировать цены на нефть

Президент США Дональд Трамп назвал возможность стабилизировать ситуацию с нефтяном рынке. По его словам, помочь в этом может возобновление экономической активности в Соединённых Штатах.
Самый мощный инструмент — открыть нашу страну, — цитирует главу Белого дома ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп планирует ввести новые меры, ограничивающие приток мигрантов. Он хочет запретить въезд в страну по рабочим визам. Исключение будет предусмотрено только для сотрудников пищевой и медицинской сфер.