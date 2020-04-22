Трамп рассказал, как стабилизировать цены на нефть

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Стоимость июньского фьючерса на баррель нефти марки Brent опустилась ниже $18 впервые с 2002 года. Цена на лондонской бирже ICE упала почти на 30% с начала торгов.

По информации ТАСС, нефть подешевела до $17,92 за баррель. Фьючерсы на североамериканскую WTI с поставкой в июне тоже ускорили падение, потеряв 68,2% и опустившись до $6,5 за баррель. Как писал...