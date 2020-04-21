Трамп хочет ограничить въезд в США по рабочим визам

https://static.news.ru/photo/9b230d2a-837c-11ea-b8d7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов планирует ввести новые меры, ограничивающие приток мигрантов. Он хочет запретить въезд в страну по рабочим визам.

Данная мера будет действовать как минимум 90 дней, передаёт Bloomberg со ссылкой на проект указа. Исключение будет предусмотрено только для сотрудников пищевой и медицинской сфер.

Кроме того, владельцев рабочих виз H-1B снова попросят доказать, что они не занимают рабочие места граждан США.

Окончательный текст документа ещё не согласован.

Как писал NEWS.ru, Трамп неоднократно заявлял о своём намерении ограничить иммиграцию в страну. По мнению профессора СПбГУ Александра Кубышкина, на фоне пандемии коронавируса у американского лидера есть возможность провести задуманную реформу.