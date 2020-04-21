Трамп хочет ограничить въезд в США по рабочим визам

Президент Соединённых Штатов планирует ввести новые меры, ограничивающие приток мигрантов. Он хочет запретить въезд в страну по рабочим визам.
Данная мера будет действовать как минимум 90 дней,
Кроме того, владельцев рабочих виз H-1B снова попросят доказать, что они не занимают рабочие места граждан США.
Окончательный текст документа ещё не согласован.
Как писал NEWS.ru, Трамп неоднократно заявлял о своём намерении ограничить иммиграцию в страну. По мнению профессора СПбГУ Александра Кубышкина, на фоне пандемии коронавируса у американского лидера есть возможность провести задуманную реформу.
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