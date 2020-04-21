Эксперт оценил шансы Трампа ограничить иммиграцию в США

https://static.news.ru/photo/d33b3018-7ac9-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём намерении ограничить иммиграцию в страну. По мнению профессора СПбГУ Александра Кубышкина на фоне пандемии коронавируса у американского лидера есть возможность провести задуманную реформу.

Я думаю, что на этот раз шансы у него есть. Потому что среди демократов по этому поводу — раскол, — сказал он радио Sputnik.

Эксперт отметил, что противники Трампа, мобилизовав электорат, могут наложить вето на указ о временной приостановке иммиграции или затормозить его реализацию. Однако президент может добиться желаемого.

Кубышкин напомнил, что решить вопрос об иммигрантах трамп обещал ещё во время избирательной кампании 2016 года. Накануне новых выборов он не может отступить от своих принципов, поэтому будет стараться «додавить» демократов для усиления своих позиций.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США используют данные геолокации сотовых телефонов, чтобы отслеживать пересечения границ страны нелегальными иммигрантами.