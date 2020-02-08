https://static.news.ru/photo/05708122-49ed-11ea-a235-fa163e074e61_660.jpg Фото: JESHOOTS-com /pixabay.com

Власти США закупили доступ к данным геолокации сотовых телефонов и используют их для борьбы с мигрантами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Данные о перемещении людей для базы были собраны из разных приложений мобильных телефонов. Отмечается, что пользователи дали разрешение на сбор информации о геоданных.

Эти данные используются, чтобы отслеживать нелегальных иммигрантов, которые стремятся пересечь границу и попасть в Соединённые Штаты. Хотя система и показала положительные результаты, уже есть аресты нарушителей, власти используют этот метод непублично.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд в суд в США поддержал правительство и разрешил использовать бюджет Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой.