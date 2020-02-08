Власти США закупили доступ к данным геолокации сотовых телефонов и используют их для борьбы с мигрантами. Об этом
Данные о перемещении людей для базы были собраны из разных приложений мобильных телефонов. Отмечается, что пользователи дали разрешение на сбор информации о геоданных.
Эти данные используются, чтобы отслеживать нелегальных иммигрантов, которые стремятся пересечь границу и попасть в Соединённые Штаты. Хотя система и показала положительные результаты, уже есть аресты нарушителей, власти используют этот метод непублично.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд в суд в США поддержал правительство и разрешил использовать бюджет Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой.
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