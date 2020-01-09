https://static.news.ru/photo/ad3b25a8-fb62-11e9-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральный апелляционный суд в США встал на сторону Белого Дома в вопросе использования 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой. Для финансирования сооружения президент США ввел режим чрезвычайной ситуации.



Пятый окружной апелляционный суд США, базирующийся в Новом Орлеане, удовлетворил просьбу администрации Дональда Трампа приостановить действие недавнего решения суда низшей инстанции из Техаса, блокировавшего расходы, сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что это не окончательное решение по существу дела.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер официально одобрил перераспределение финансирования, чтобы выделить средства на возведение спецзаграждений. В декабре федеральный суд в Эль-Пасо (американский город на границе с Мексикой) посчитал, что попытка перераспределить финансирование путём объявления чрезвычайного положения была незаконной. Поэтому инициатива и была заблокирована.

Контракт на проектирование и строительство стены-барьера в городе Тусон получила компания Southwest Valley Constructors из Нью-Мексико. Работы планируется завершить к концу января 2020 года. Также деньги выделены на строительство «барьеров для автомобилей и пешеходов» на двух других участках границы в Калифорнии и Аризоне. Этот контракт выиграла фирма BFBC из Монтаны.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Дональда Трампа. С конца декабря 2018 года до середины февраля 2019 года парламент США не мог принять бюджет из-за разногласий по вопросу финансирования сооружений на границе. Эти противостояния привели к рекордному шатдауну в истории Соединённых Штатов — правительство не работало более трёх недель.

По мнению Трампа, возведение стены позволит снизить уровень преступности в стране. Ранее он допустил возможность полного закрытия мексиканской границы, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Нелегальная миграция каждый год обходится стране в $300 млрд., писал NEWS.ru.