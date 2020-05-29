Стоимость нефти падает из-за напряжённости между США и КНР

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Цены на нефть в пятницу, 29 мая, снижаются на фоне всё растущей напряжённости в отношениях между США и Китаем. Однако стоимость нефти завершает май подъёмом.

По состоянию на 08:05 мск, стоимость июльских фьючерсом на нефть марки Brent составила $34,96 за баррель — ниже предыдущей цены на $0,33.

Фьючерсы на нефть WTI на июль к этому моменту снизились до $33,27 за баррель — на $0,44.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство энергетики США обнародовало данные, в которых говорится, что коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей.