Стало известно о сокращении занятости россиян в неформальном секторе Количество занятых в неформальном секторе экономики россиян сократилось на 1,5 млн человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2022 года сократилось на 1,5 млн человек (или 10%) по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на обзор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (на основе данных Росстата). Сокращение — рекордное с марта 2020 года, тогда неформальная занятость снизилась на 1,8 млн человек до 13,3 млн.

К неформальному сектору относят работников, нанятых у физических лиц, и трудящихся на предприятиях, у которых нет статуса юрлица. Среди них самозанятые, индивидуальные предприниматели и их работники, а также работники серого сектора и не только.

Отмечается, что в России самый высокий уровень неформальной занятости зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — в Ингушетии (56,6%), Дагестане (48,6%) и Чечне (45,4%).

Минимальная занятость в этом секторе оказалась в Чукотском автономном округе (1%), Москве (3%) и Санкт-Петербурге (6,7%).

Авторы исследования отметили, что для промышленно развитых регионов и крупных городов, где основа экономики — крупные и средние предприятия, неформальный тип занятости наименее характерен. Также эксперты подчеркнули, что занятость в формальном секторе традиционно оказалась более устойчивой к кризису, чем в небольшом частном бизнесе.

Ранее сообщалось, что В России стремительно растёт неформальная занятость — к таким выводам пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эксперты подтверждают, что россияне всё чаще и чаще соглашаются на работу без официального оформления. В условиях кризиса люди рады практически любому предложению, а для работодателей это серьёзная возможность сократить собственные издержки, хотя и незаконным способом.