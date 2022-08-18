Стало известно о подорожании новостроек бизнес-класса в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае 2022 года впервые в истории бизнес-класса был продан объект стоимостью более 1 млн рублей за квадратный метр. При этом доля реализованной недвижимости с прайсом квадратного метра от 500 тысяч рублей выросла сразу на порядок. Сейчас в бизнес-сегменте установились цены, которые раньше были характерны только для премиальных новостроек, сообщают эксперты премии Urban Awards.

В первой половине предыдущего сезона 41,6% проданных лотов бизнес-класса стоили менее 300 тысяч рублей за квадратный метр. К сегодняшнему дню их удельный вес уменьшился почти в четыре раза — до 11,3%. Рекордной для недвижимости бизнес-класса стала цена трехкомнатных апартаментов в комплексе Kazakov Grand Loft (внешняя окружность Садового кольца) площадью 160,0 кв. м. Они были проданы за 186,21 млн рублей.

Несколько лет назад сегодняшние расценки показались бы нонсенсом. В 2018–2019 годах прайс на уровне 500–600 тысяч рублей за квадратный метр редко встречался даже в премиальных новостройках. На текущий момент в этом диапазоне или за его верхней границей находится десятая часть спроса в бизнес-сегменте, — пояснила генеральный директор премии Urban Awards Ольга Хасанова.

Фото: Пресс-служба Urban Awards

Фото: Пресс-служба Urban Awards

К октябрю-ноябрю застройщики захотят спасти свой бизнес от банкротства из-за низких доходов и начнут массово распродавать квартиры по себестоимости, заявила эксперт по недвижимости Ксения Аверс. По ее словам, некоторые стройплощадки уже заморожены, а дальше ситуация с продажами у застройщиков и риелторов будет гораздо хуже, чем сейчас.