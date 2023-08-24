Стало известно, какие навыки ценят в IT-компаниях Карьерный консультант Симачева: в айтишниках стали ценить развитые «софт-скиллс»

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Коммуникабельность, критическое мышление и навыки решения проблем стали больше ценить при найме айтишников, чем раньше. Об этом NEWS.ru сообщила руководитель отдела связей с рынками школы IT-профессий Skillfactory Лада Симачева. Это так называемые софт-скиллс или мягкие навыки, способные задержать человека в команде максимально долго.

В условиях нестабильного рынка большинство компаний старается по максимуму снизить текучку кадров. В идеале — убрать ее полностью. А для этого необходимо нанимать сотрудников, которые на 100% соответствуют ценностям компании и стилю командной работы. Чтобы команде было комфортно работать с новым специалистом, а сам он не захотел уйти уже через пару месяцев. При этом основные личностные навыки одинаковы во всех профессиях. Вот топ-3 навыка, на которые всегда обращают внимание рекрутеры в ИТ-сфере: коммуникативность, критическое мышление, навык решения проблем, — сказала она.

В остальном же рекрутеры обращают внимание на разные личностные навыки, в зависимости от уровня технических умений и знаний соискателя. Для стажеров и джунов важны гибкость и адаптивность, тайм-менеджмент, коммуникабельность, открытость к новому, умение слушать, работа в команде. Для специалистов среднего звена (мидлов) — умение работать автономно, принимать решения, расставлять приоритеты, практиковать тайм-менеджмент и лидерство. Для тимлидов и руководителей направлений также необходимы навыки коммуникации и решения конфликтов, лидерство, адаптивность, эмпатия, умение морально восстанавливаться, баланс работы и жизни, рабочая этика.

В развитии этих качеств могут помочь книги, менторы и специализированные курсы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предлагаемые зарплаты для копирайтеров, репетиторов и учителей за год выросли вдвое и выше. В частности, этим летом по сравнению с прошлым копирайтерам предлагают уже в 2,4 раза больше денег (82,3 тыс. руб. в месяц), репетиторам — в 2,2 раза больше (81 тыс. руб.), а учителям — в 1,9 раза больше (65,8 тыс. руб. в месяц). Для сравнения: у SMM-специалистов зарплатные предложения выросли в 1,5 раза, до 54,4 тыс. руб.