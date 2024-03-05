Стало известно, как упали поставки российского газа в ЕС Аналитик Юшков: доля российского газа в Евросоюзе упала в восемь раз с 2021 года

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Доля российского трубопроводного газа в общемировых поставках в Евросоюз упала в восемь раз с 2021 года по 2023 год. То есть с 41% до 8%. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Доля российского трубопроводного газа в общем импорте энергоносителей в ЕС сильно упала за последние годы — с 41% в 2021-м до около 8% в 2023-м. Доля сжиженного природного газа (СПГ) в общем импорте газа Евросоюзом подскочила — с 20% до примерно 40%, — сказал Юшков.

Впрочем, поставки СПГ в натуральном выражении всегда были ничтожно малы по сравнению с поставками трубопроводного газа. Кроме того, как указывает Юшков, США остаются крупнейшим поставщиком СПГ на европейский рынок.

На мировом рынке по СПГ расклад такой. Лидеры — США, Австралия, Катар. Россия выпускает около 10% мирового объема, — говорит Юшков.

У нашей страны всего два больших завода по производству сжиженного газа — «Ямал СПГ» (в 2022-м выработал около 20 млн тонн) и «Сахалин-2» (около 11,5 млн тонн в год), объяснил Юшков. И совсем небольшую долю дают «Портовая СПГ» и «Криогаз Высоцк» — всего 1,2 млн тонн, отмечает аналитик.

Ранее в Минфине сообщили, что общие нефтегазовые доходы в прошлом году составили 7,2 млрд рублей и снизились на 26,3% по сравнению с итогами 2022 года. Чиновники связали это с высокой базой прошлого года — то есть выросшими нефтегазовыми доходами в 2022 году на фоне сообщений о закупке Западом нефти впрок перед введением санкций. В то же время в Минфине признали снижение цен на нефть марки «Юралс» в начале прошлого года.