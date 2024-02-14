Потолок цен на нефть: как он cработал, кто помог России его обойти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым сильным западным санкциям — потолкам цен на российские нефть и нефтепродукты и торговому эмбарго — исполнился год. Смогли ли они ударить по экономике России, ограничив ее доходы от продажи топлива, и что из-за этих ограничений потеряли западные страны, расскажет NEWS.ru.

Что такое потолок цен

С 5 декабря 2022 года Евросоюз, а также страны G7 (Франция, Германия, Великобритания, Италия, США, Канада, Япония) не только отказались от морских поставок нефти из России или сильно ограничили ее закупки. Они согласовали ценовой потолок для российской нефти — $60 за баррель. Это означало, что если российская нефть поставляется даже в третьи страны по более высокой цене, компании Евросоюза и государств G7 не имеют права страховать такие поставки, а также обслуживать их технически и финансово.

На конец 2022 года около 50% российской нефти, вывозимой из портов страны, транспортировалось танкерами греческих судовладельцев (Греция входит в ЕС). А 90% судов в мире страховалось членами лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования».

До введения санкций Евросоюз, США и Великобритания ввозили две трети объемов российской нефти и нефтепродуктов, продаваемых на международном рынке. Таким образом, введение потолка стало действенной мерой. Еще за несколько дней до 5 декабря 2022 года стало известно, что даже Китай начал отказываться от российских поставок, не застрахованных на Западе.

Какие потолки и эмбарго ввели на нефтепродукты

Через два месяца после описанных выше мер, 5 февраля 2023 года, вступило в силу решение Евросоюза и G7 и об эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России.

Кроме того, как и в случае с нефтью, для нефтепродуктов ввели ценовые потолки. Для топлива, которое торгуется дороже обычной нефти (бензин и дизтопливо), предельную стоимость установили на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут) — на уровне $45.

Цель всех описанных выше санкций — сократить доходы России, чтобы лишить ее хотя бы части средств для ведения боевых действий на Украине.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Как из-за этого сократился экспорт нефти

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем экспорта российской нефти уже в июне 2023 года сократился примерно на 0,6 млн баррелей по сравнению с маем. То есть до 7,3 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с марта 2021 года. В августе Россия, по заявлениям вице-премьера Александра Новака, должна была снизить экспорт еще на 0,5 млн баррелей в сутки для «обеспечения баланса рынка». Стоит пояснить, что на сокращение добычи Россия и страны ОПЕК идут для того, чтобы сделать свой товар более дефицитным и более дорогим.

За весь же 2023 год, согласно недавней презентации Новака в Совете Федерации, экспорт нефти составил 234,3 млн тонн, что на 3,3% меньше. Но стоит отметить, что это данные чиновников, а не независимых аналитиков.

По нефтепродуктам данные более разрозненные. Но здесь чиновники от Минэнерго показывают менее приятные цифры. Так, в январе 2024-го по сравнением с январем 2023-го экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива упал на 37% и 23% соответственно. Впрочем, как минимум частично это сделали для того, чтобы обеспечить доступным топливом российских потребителей.

Как упали доходы от продажи нефти и нефтепродуктов

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали по сравнению с маем на $1,5 млрд, или на 11,2%, до $11,8 млрд, следует из обзора нефтяного рынка Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного 13 июля. Это почти вдвое меньше, чем в июне 2022 года ($20,4 млрд).

За весь 2023 год пока полных данных нет. Но, как отметили в Минфине, общие нефтегазовые доходы составили 7,2 млрд рублей и снизились на 26,3% по сравнению с итогами 2022-го года. Чиновники связали это с высокой базой прошлого года — то есть выросшими нефтегазовыми доходами в 2022 году на фоне сообщений о закупке Западом нефти впрок перед введением санкций. В то же время в Минфине признали снижение цен на нефть марки «Юралс» в начале прошлого года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делала Россия, чтобы обойти нефтяные ограничения

В начале прошлого года британский журнал The Economist изучил данные по всей цепочке поставок и пришел к выводу, что у России получается обходить санкции. Экспорт из РФ сократился после 5 декабря 2022 года, когда вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюз. Но спустя всего два месяца показатели восстановились до уровней июня, пишет журнал.

Причина, как указывали британские журналисты, в покупке Россией больших старых танкеров и создании «теневого флота» для перевозки нефти. Кроме того, отмечалось, что компании из России нашли способы работать с рядом прежних контрагентов и наладили связь с другими странами. Большая часть российской нефти шла в Индию и Китай, но вместе с тем резко вырос объем грузов с неизвестным направлением. Причем в некоторых сделках, несмотря на санкции, все равно фигурировали греческие грузоотправители, британские страховщики, голландские и японские банки. Помимо этого, по данным журнала, у России остались каналы, испытанные Венесуэлой и Ираном в связи с санкциями против них.

Кроме того, Оман и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за первые десять месяцев 2022 года импортировали больше российской нефти, чем за предыдущие три года вместе взятые. И это с учетом того, что ОАЭ являются крупным поставщиком нефти на мировой рынок. Британские журналисты подозревали, что представители арабских стран «смешали и перепродали часть нефти в Европу». Другой пример — Малайзия, которая экспортировала в Китай вдвое больше нефти, чем может произвести. Большая ее часть, вероятно, иранская, но наблюдатели допускали, что «туда пробралось и несколько российских бочек».

Что Россия в итоге потеряла из-за ценовых потолков на нефть

После введения санкций рубль начал резко слабеть к доллару. Только за последний год курс доллара вырос почти на 25%. Кроме того, Россия несет прямые потери бюджета от потолка цен, хотя они и не такие значительные, как, скорее всего, ожидали на Западе, заявил NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко в беседе с NEWS.ru признает сокращение нефтегазовых доходов. В то же время он указывает, что скидка на российскую нефть марки Urals к эталонной европейской Brent сейчас составляет около $12 за баррель. Это, конечно, больше, чем $2,41 в 2021 году, но меньше, чем $23,57 в год начала боевых действий на Украине. Таким образом, аналитик делает вывод о постепенном выравнивании ситуации. Но в то же время он указывает: негативный эффект от санкций есть. В конце прошлого года и в начале этого западные страны ужесточили и будут дальше ужесточать санкционный контроль над теневым флотом РФ. Осложнилось и проведение платежей за российскую нефть.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Самый последний пример — это невозможность поставить в Индию нефть марки Sokol с проекта "Сахалин-1" в конце прошлого года по причине отказа Роснефти открывать счета в дирхамах ОАЭ», — сказал Дудченко.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в разговоре с NEWS.ru тем не менее называет дисконт российской нефти к западной значительным. И именно это уже сказалось на снижении нефтегазовых доходов, говорит он. В то же время в этом году мировой рынок может столкнуться с крупнейшим с 2007 года дефицитом поставок примерно в 3,3 млн баррелей. И это может сыграть на руку России.

Чего из-за нефтяных ограничений лишился Запад

Дудченко из «Финама» и Шнейдерман из «Альфа-Форекс» отмечают, что отсечение дешевых российских энергоресурсов привело Евросоюз к необходимости перестраивать рынки под более дорогое сырье, в том числе из США. А необходимость покупки дорогих энергоносителей приводит к поиску обходных путей, говорит Дудченко: «Например, на прошлой неделе Bloomberg опубликовал расследование под названием „Одиссея Queen Majenda“, где рассказал о перехвате в Албанских водах ливийского танкера с контрабандным топливом на борту и поступающим из России в страны ЕС». Также итогом покупки дорогого топлива становится инфляция в Европе в 2,8% годовых на данный момент против плана Европейского Центробанка в 2%, говорит Дудченко.

Деев отмечает, что США теперь приходится вбрасывать на рынок собственную добытую нефть. Но они могут это делать лишь точечно. При этом в прошлом году стратегические хранилища Вашингтона минимум дважды подходили к отметкам исторических минимумов. «А потому велика вероятность, что США, вопреки собственным санкциям, могут начать закупки российской нефти для собственных нужд», — говорит аналитик.

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