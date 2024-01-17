Стало известно, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря «Финам»: перевозка нефти в обход Красного моря повысит цены на $3–4 за баррель

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Транспортировка нефти в обход Красного моря выйдет дороже, заявил РИА Новости аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, если компании долгое время будут следовать по альтернативным маршрутам, это приведет к росту цены «черного золота» на $3–4 за баррель.

Через Красное море проходит в сутки с севера на юг и обратно около семи млн баррелей нефти. Подсчитано, что если логистика изменится надолго, тогда это может повысить спотовые цены на нефть примерно на $3–4 за баррель, — заявил он.

Отмечается, что опасность возникла после атак йеменских хуситов на корабли в Красном море. Обход проблемного места вокруг Африки увеличивает время в пути между Азией и Европой на 10–14 дней. Это вызовет удорожание услуг морской логистики и рост стоимости страхования грузов.

Ранее стало известно, что к операции против хуситов присоединится Италия. Министр обороны страны Гуидо Крозетто выразил готовность принять участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений хуситов, поскольку, по его словам, Италия пострадала больше всех. Через государство проходит 15% кораблей мировой морской торговли, и у Италии уже есть корабль в этом районе, который защищает другие суда, добавил Крозетто.