К операции против хуситов присоединится еще одна страна Минобороны Италии: Рим примкнет к операции ЕС по защите судов в Красном море

Фото: US Navy/via Global Look Press

Италия выразила готовность принять участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений хуситов, заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью телеканалу Rai1. По его словам, Италия — наиболее пострадавшая страна.

Италия, безусловно, примет участие в операции Евросоюза, поскольку через Красное море проходят 15% кораблей мировой морской торговли. Италия — наиболее пострадавшая страна. У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли, — заявил он.

Крозетто также отметил, что стране не поступали предложения по участию в ударах по позициям хуситов. Союзники Италии прекрасно знают, что для участия в любых военных действиях правительству потребуется поддержка парламента, отметил министр обороны.

Напомним, американские и британские военные нанесли серию ударов по объектам йеменских хуситов. Как заявлял командующий ВВС США Алекс Гриневич, удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.

Ранее СМИ раскрыли, что Байден начал разрабатывать стратегию операции против хуситов в Йемене еще 1 января. По их данным, глава Белого дома приказал своей команде в первый день нового года «ускорить усилия по осуждению атак хуситов в ООН» и продолжить формирование «коалиции для защиты судоходства».