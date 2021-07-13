Названы нестандартные модели загородных домов

Куб, сфера и треугольник — такая форма у нестандартных загородных домов. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. Однако их всех объединяет достаточно высокая цена. Об этом пишет РБК.

Главная особенность и преимущество треугольных домов — необычная архитектурная форма. Из-за этого они кажутся более уютными и не доминируют над природой. Стоимость строительства одного квадратного метра такого жилья начинается от 65 тыс рублей. В первую очередь такие дома берут те, кто хочет уединения с природой и изменить стандартные нормы жизни, отмечается в статье.

Дома кубической формы — это результат развития строительных технологий. Их основная особенность заключается в высокой несущей способности перекрытий. Из-за этого можно придавать дому различные вариации кубической формы. При этом крыша дома-куба имеет дополнительную ценность. При желании владельца здесь можно создать зону отдыха с растениями и шезлонгами. Также в большинстве своем эти дома собираются из разных элементов на стройплощадках, после чего собираются как конструктор на участке. Средняя цена за квадратный метр такого дома составляет 45 тыс рублей.

Дома-сферы больше похожи на детский конструктор. Они собираются ярус за ярусом по кругу из различных элементов. Особую прочность домам придаёт обшивка, а планировка внутри такого дома может быть какой угодно. Такие дома делаются исключительно из древесины. Одним из явных преимуществ такого рода домов является их высокая энергоэффективность. Средняя стоимость сборки 1 кв.м сферообразного жилья составляет 66 тыс рублей.

Ранее россияне назвали желаемую цену земельных участков. По мнению большинства, она составляет до 60 тысяч рублей за сотку. Речь идёт об участке под индивидуальное жилищное строительство с подъездом и электричеством.