США призвали крупных потребителей нефти в Азии высвободить запасы

Власти США обратились к нескольким крупнейшим потребителям нефти в Азии с просьбой рассмотреть вариант высвобождения запасов сырой нефти. Таким образом они планируют стабилизировать мировые цены, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее стало известно об обсуждении данного вопроса на переговорах лидеров государств Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Как сообщили собеседники агентства, президент США Джо Байден и его помощники обращались с предложением о высвобождении запасов, помимо Китая, к близким союзникам, включая Японию, Южную Корею и Индию.

Официальный представитель Министерства промышленности Японии подтвердил запрос США по вопросу регулирования цен, однако не уточнил, касался ли он высвобождения запасов. Он отметил, что законы Японии не предусматривают использование резервов для корректировки цен.

Соответствующую просьбу США и подробное изучение вопроса подтвердили и в Сеуле. Там, как и в Японии, не прибегают к высвобождению запасов из-за роста цен на нефть.

Мы можем высвободить запасы нефти в случае дисбаланса предложения, но не в ответ на рост цен на нефть, — сказал представитель Южной Кореи.

В свою очередь в Китае заявили, что работают над высвобождением запасов сырой нефти, но отказались сообщить, связано ли это с запросом США.

По мнению одного из источников Reuters, подобный запрос американских властей является сигналом для ОПЕК к изменению стратегии. По его словам, поддержка США со стороны крупнейшего мирового импортёра нефти — КНР — может стать для ОПЕК проблемой.

Как заявил собеседник агентства, который участвовал в обсуждении данной меры, для влияния на рынки США необходимо иметь долю более 20–30 млн баррелей в любом потенциальном высвобождении запасов. Этого можно достичь через продажу или ссуду из стратегического или нефтяного резерва США.

Ранее стало известно, что администрация США предложила КНР сотрудничать в вопросе снижения цены на нефть на мировом рынке. В Белом доме считают основным методом борьбы открытие стратегических резервов обеими странами. Сейчас стратегический запас нефти США составляет 727 млн баррелей. У Пекина объём меньше — около 200 млн баррелей. По мнению аналитиков, при совместном высвобождении свободного ресурса странами произойдёт снижение цены на рынке чёрного золота.