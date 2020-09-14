США намерены уменьшить поставки российского урана

https://static.news.ru/photo/ab9d7436-f700-11ea-849d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Министерство торговли США и «Росатом» ведут переговоры об уменьшении поставок урана из России с 20% до 17% от базовых потребностей Соединённых Штатов.

Министерство торговли США и «Росатом» 11 сентября 2020 года приступили к работе над проектом изменений к соглашению <...> В целом проект изменений снизит зависимость США от импорта урана из России в долгосрочной перспективе <...> Это соответствует в среднем примерно 17% в течение следующих 20 лет, — привели сообщение из поправок к соглашению о приостановке антидемпингового расследования по урану из России, размещённого на сайте Федерального реестра, в «Прайм».

Отмечается, что антидемпинговое расследование было приостановлено в 1992 году. На российском топлив работают многие атомные электростанций США.

Как писал NEWS.ru ранее, в Министерстве экономики и коммуникаций Эстонии сообщили, что Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце. Уточняется, что соответствующее соглашение было достигнуто 31 августа ответственными за энергетику министерствами трёх балтийских стран.