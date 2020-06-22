ЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам

Центробанк анонсировал снижение коэффициентов риска по ипотечным кредитам, чтобы банки смогли высвободить и вернуть в экономику до 300 миллиардов рублей.
Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС.
Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.
Как писал NEWS.ru, 19 июня Центробанк во второй раз с начала коронавирусной пандемии снизил ключевую ставку до исторического минимума — с 5,5% до 4,5%. Регулятор мотивировал решение желанием ограничить рост инфляции и поддержать кредитование экономики в трудные времена. С лета 2019-го ключевая ставка упала на 3,25 процентных пункта.
По мнению экспертов, решение ЦБ стимулирует строительную отрасль благодаря уменьшению ставок по ипотеке и улучшению кредитных условий для застройщиков.
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