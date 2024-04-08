Смартфоны, планшеты, ноутбуки прекратят ввозить в Россию? Как вырастут цены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Параллельный импорт, благодаря которому россиянам по-прежнему доступна техника ушедших из РФ популярных брендов, оказался под угрозой. Отечественные производители просят Минцифры ограничить импорт электроники. В зоне риска — ноутбуки, планшеты и смартфоны. NEWS.ru рассказывает, чем грозят подобные ограничения и пойдут ли власти РФ навстречу бизнесу.

Чего хотят российские производители

В объединяющем крупных отечественных производителей электроники консорциуме АНО «Вычислительная техника» (объединяет Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других) предложили исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО ВТ в Минцифры.

Помимо этого, организация предлагает давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты для стимулирования производства и закупки техники для массового сегмента.

Какие ограничения обсуждались ранее

В июне 2023 года в Минцифры обсуждался запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, однако никаких решений на этот счет принято пока не было.

Примерно в то же время стало известно, что Минпромторг рассматривает возможность ограничения ввоза продукции более 20 зарубежных производителей вычислительной техники, включая Acer, Asus, Dell, Cisco, HP и IBM, и что нормативный акт уже подготовлен. С данным предложением тогда выступил консорциум «Вычислительная техника». Впрочем, в обновленной версии перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, эти бренды остались.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зачем нужен параллельный импорт

Параллельный импорт подразумевает импорт товаров из других стран в обход прямых поставок, то есть без согласия правообладателя. Он появился в мае 2022 года в ответ на санкции и последующий уход с российского рынка ряда иностранных компаний (в том числе из IT-сферы). Дело в том, что отечественных аналогов продукции ушедших компаний оказалось не так много либо они отсутствовали. И параллельный импорт позволил избежать дефицита оборудования.

За последние два года по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд.

Как в IT-компаниях объясняют желание запретить параллельный импорт

Член правления российской IT-компании «Аквариус» (входящей в АНО «Вычислительная техника») Дмитрий Титов ранее говорил NEWS.ru, что ограничение параллельного импорта гаджетов позволит развиваться отечественной технике.

По его словам, запрещать ввоз устройств конкретных брендов неэффективно, так как те же компьютеры и гаджеты после этого ввезут под другими названиями. Поэтому таким мерам должны подвергнуться целые внешнеторговые категории товаров, например портативные компьютеры. При этом Титов считает, что такое решение приведет к росту цен на отечественную технику, однако это подорожание будет небольшим.

Какие бренды смартфонов и ноутбуков могут попасть под запрет

Сейчас по параллельному импорту в Россию ввозят ноутбуки Acer, Asus, LG, Lenovo, HP и других популярных во всем мире брендов. В списке гаджетов, от которых в том числе могут избавить россиян, смартфоны и планшеты Apple (iPad и iPhone), а также все устройства Samsung Galaxy. И этот перечень далеко не полный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем опасны возможные ограничения

Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов в беседе с NEWS.ru обращает внимание на важность адекватной оценки реальных возможности отечественных производителей при принятии решения о запрете параллельного импорта планшетов и ноутбуков.

«Сильных локальных брендов, которые могли бы составить реальную конкуренцию популярным моделям известных производителей, в России пока нет», — признает эксперт. По его словам, здесь нужно изучать конкретные направления, где у российских предприятий есть накопленный опыт, технологические наработки, производственные мощности и потенциал для роста. «Простой запрет без оглядки на мнение потребителя может привести к росту серого импорта, повышению цен или дефициту отдельных категорий техники», — говорит Завьялов.

Россия не является крупным производителем ноутбуков и смартфонов и большая часть этих товаров импортируется из-за рубежа, считает директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. «В случае запрета на параллельный импорт количество поставщиков на рынке сократится, что может привести к ситуации, когда спрос превышает предложение. А это, в свою очередь, может спровоцировать рост цен и создать условия для возникновения черного рынка», — предупреждает собеседник NEWS.ru.

Липов напоминает, что с началом СВО и введением антироссийских санкций рост цен на отдельные товары доходил до 200%. «Думаю, в случае запрета на параллельный импорт техники цены на смартфоны и ноутбуки, ввозимые по серым схемам, могут в моменте взлететь на 150–170%», — допускает он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поможет ли запрет отечественным производителям

Как пояснил NEWS.ru президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, искусственное ограничение доступа потребителей к необходимым товарам не сделает для них более привлекательной продукцию определенных производителей, если она неконкурентоспособна.

«Ограничение доступа не является инструментом продвижения. В тех категориях, где отечественное производство создает качественную и конкурентоспособную продукцию, доля импортной уже минимальна или поступательно сокращается», — отметил он.

В качестве примера Соколов привел растущий спрос на бытовую технику отечественных брендов по целому ряду позиций, которые «обладают всеми необходимыми характеристиками и при этом отличаются конкурентной стоимостью».

Пойдут ли власти РФ навстречу бизнесу

Сможет ли бизнес пролоббировать запрет на параллельный импорт всех ноутбуков и смартфонов — большой вопрос. Это зависит от множества факторов — политической обстановки, экономических интересов государства и отраслевых игроков, перечисляет Сергей Липов.

«В теории, если крупные производители и ретейлеры объединят усилия, они могут добиться запрета. Однако такое решение может вызвать негативную реакцию общественности и потребителей», — считает он.

Введение такого запрета должно быть согласовано в том числе с партнерами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Это может создать дополнительные сложности, поскольку все страны ЕС должны принять соответствующее решение, заключает Липов.

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