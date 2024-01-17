Сколько яиц производят в разных странах мира

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В конце прошлого года даже президент России Владимир Путин признал, что яйца подорожали на 40% за год. И добавил, что рост цен на один из самых популярных продовольственных товаров обусловлен недостаточным производством этого продукта на фоне роста спроса (яйца остаются доступным источником белка при удорожании мяса).

Он отметил: еще одна причина подорожания яиц заключается в том, что власти «вовремя не открыли импорт пошире», и пообещал, что в ближайшее время ситуацию исправят. NEWS.ru, кстати, уже писал о том, что правительство увеличит импорт. Яйца постепенно начинают ввозить из Турции, Ирана и Азербайджана. В то же время гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов указывал: чтобы сбить цены, импорт должен быть вдвое больше одобренного властями.

В связи с горячим инфоповодом NEWS.ru подготовил инфографику о том, в каких объемах сегодня производят яйца разные страны мира.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru