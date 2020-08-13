Силуанов заявил о безопасном уровне размера госдолга России

https://static.news.ru/photo/51a3cf22-dd63-11ea-8503-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер государственного долга России находится на безопасном уровне, оставаясь ниже 20% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, российский госдолг находится в числе самых низких в мире. При этом он уточнил, что снижение доходов федерального бюджета из-за ограничения деловой активности и падения цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией коронавируса потребовало роста госдолга.

Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз, — пояснил Силуанов.

Он привёл данные МВФ, который прогнозирует, что за текущий год уровень мирового госдолга вырастет на 18,7 процентных пункта и достигнет 101,5% глобального ВВП, что станет максимумом за всю историю. При этом госдолг развитых стран увеличится на 26 п. п. — до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся государств — на 10,7 п. п., до 63,1% ВВП.

Глава Минфина также отметил, что в целом макроэкономические показатели страны говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, на что указывает также высокий уровень золотовалютных резервов РФ, которые составляют почти $600 млрд. Он подчеркнул, что аналогичной оценки придерживаются международные инвесторы и рейтинговые агентства, подтвердившие недавно кредитный рейтинг государства на кредитном уровне, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что иностранные инвесторы находят привлекательными российские облигации и активно вкладываются в них. Они отмечают высокую доходность российских облигаций и положительно оценивают экономическую политику России. Положительную экономическую ситуацию в России связывают с низким уровнем госдолга в стране и увеличением резервов ЦБ РФ.