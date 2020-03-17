В наблюдательный совет Сбербанка может войти министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщил глава банка Герман Греф.
Двенадцать из выдвинутых кандидатов сегодня являются членами действующего наблюдательного совета, три кандидата — это новые кандидаты. Это Антон Германович Силуанов, министр финансов, и Михаил Ковальчук и Филип Гаджен, — рассказал Греф в ходе онлайн-конференции.
Как писал NEWS.ru, Марина Ракова, ранее работавшая заместителем министра просвещения, назначена на должность вице-президента Сбербанка.