Штраф за срыв сроков по добыче полезных ископаемых введут в России

https://static.news.ru/photo/f681070c-e034-11ea-ae94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Штраф за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых введут в России. Для физлиц он составит от двух до трёх тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до полумиллиона рублей.

Инициатором предложения стал Госсовет Татарстана, который обратился с ним в Госдуму. Госсовет аргументировал своё предложение тем, что на сегодня нет административной формулировки, которая позволяла бы применять меры воздействия при выявлении нарушений требований, предусмотренных лицензией и проектом технической разработки недр, пишут «Известия».

Правительство России уже поддержало эту идею, отметив, что вносить дополнительные изменения в соответствующую статью административного кодека не потребуется. Достаточно будет внести изменения в нужную статью. Предложение также получило одобрение со стороны профильного комитета по энергетике в ГД РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении производства меди в России на 15–20% после запуска Баимского ГОКа на Чукотке. По словам Мишустина, зона производства комбината входит в пятёрку самых крупных месторождений в мире.