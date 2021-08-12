Шереметьево купит 75% акций туроператора «Библио — Глобус»

Аэропорт Шереметьево договорился о покупке 75% крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус». Об этом РБК рассказал источник, близкий к Шереметьево, и партнёр туроператора.

Как уточнила директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова, соглашение о покупке 75% ООО «Туроператор БГ» уже подписано, завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не раскрываются. Прежний владелец компании Юлия Туголукова продолжит возглавлять совет директоров компании, у семьи Туголуковых также останется миноритарный пакет в 25%. Вырученные средства могут пойти на развитие других проектов семьи.



Среди основных причин сделки эксперты называют сократившийся спрос на зарубежные путешествия из-за пандемии коронавируса. По другим данным, туроператор привлекает стратегического инвестора, чтобы создать альянс на падающем рынке. С точки зрения группы «Шереметьево», приобретение «Туроператора БГ» позволит привлечь туристов и обеспечить рост туристического пассажиропотока, оптимизировать использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, а также повысить эффективность деятельности группы.

Ранее сообщалось, что акции «Библио-Глобуса» купит владеющая «Интуристом» компания Thomas Cook, однако впоследствии стало известно о начале ликвидации британской компании. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия. После этого российский туроператор расторг договор о продаже бизнеса и он был полностью возвращён прежним владельцам.