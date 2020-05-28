Семьям из Московской области помогут продуктами

https://static.news.ru/photo/f8f80646-a125-11ea-a8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Семьям с детьми из Московской области, чей доход ниже или равен прожиточному минимуму, помогут продуктами. На каждую семью, подпадающую под категорию, выдадут по одному продуктовому набору стоимостью 2200 рублей до 15 июня 2020 года.

В срок до 15 июня 2020 года предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума <...> установленную в Московской области на душу населения, продуктовые наборы стоимостью до 2200 рублей в количестве один набор на семью, — приводит сообщение правительства Подмосковья РИА Новости.

Также семьям из Московской области, чей доход не превышает прожиточного минимума, выдадут по 20 медицинских масок на семью. Средства индивидуальной защиты предоставят до 20 июня 2020 года.

В срок до 20 июня 2020 года однократно предоставить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски): семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей пособия на ребёнка (детей) <...> в количестве 20 штук на семью, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Испании выстроились в километровые очереди за бесплатной едой. В готовые наборы вошли: рис, ветчина, соки, фрукты, яйца, хлеб. В благотворительном фонде рассказали, что ежедневно выдают наборы для 500 семей, около 7 тонн продуктов.