https://static.news.ru/photo/e62d6aac-692a-11ea-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги, используя Систему быстрых платежей (СПБ), уже в начале следующего месяца. Об этом сообщила зампредседателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» кредитной организации Светлана Кирсанова.

Сейчас мы подключаемся. Идёт технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущено, — цитирует Кирсанову ТАСС.

На данный момент к СПБ подключились более 40 участников, в том числе десяток системно значимых банков. Сбербанк оказался единственным из них, кто не вошёл в систему в установленный до 1 октября 2019 года срок.

Центробанк собирается разрешить рядовым россиянам переводить в СБП до 2 млн рублей. Сейчас эта сумма составляет 600 тыс. рублей. Решение позволит совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы. Соответствующее новшество представлено в проекте положения «О платёжной системе Банка России». Эксперты, однако, увидели в данном изменении возможности для увеличения комиссий, а также для усиления финансового надзора за кошельками граждан, писал NEWS.ru.