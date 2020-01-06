https://static.news.ru/photo/f228d898-307a-11ea-931e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу зимних каникул телефонные мошенники входят в обычный режим после спада активности в начале новогодних праздников. К такому выводу пришли специалисты Сбербанка.

В пресс-службе финансовой организации уточнили, что в прошлые новогодние праздники у клиентов попытались украсть 280 млн рублей. Однако банк предотвратил все попытки, и деньги остались у клиентов, сообщает ТАСС.

Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в «рабочий режим», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Как писал NEWS.ru, банкноты достоинством в пять тысяч и тысячу рублей чаще всего подделывались фальшивомонетчиками в 2019 году. Купюры номиналом в 200 и 2 тысячи рублей интересуют мошенников значительно меньше.