Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии нефтяной войной

https://static.news.ru/photo/5e507266-bc66-11ea-80d9-fa163e074e61_660.jpg Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд Фото: Xinhua/Global Look Press

Саудовская Аравия развяжет против Анголы и Нигерии ценовую войну, если эти страны не смогут выполнить свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

С угрозами в адрес двух государств выступил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд на видеоконференции стран ОПЕК+, которая состоялась 18 июня. Он заявил, что королевство может резко опустить цены на нефть и подорвать тем самым позиции двух нарушителей, если те пойдут против сделки.

Мы знаем, кто ваши покупатели, — пригрозил Анголе и Нигерии глава энергетического ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

Жёсткая позиция Саудовской Аравии грозит очередным обострением противоречий внутри ОПЕК.

Уточняется, что в начале июня Саудовская Аравия объявила, что намерена наказывать страны, не соблюдающие условия сделки ОПЕК+. Тогда речь шла об Ираке, Нигерии, Анголе и Казахстане, которые не смогли в мае выполнить свои квоты, однако пообещали исправиться в июле.

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.