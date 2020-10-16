Сахар дорожает на фоне неурожая свёклы

https://static.news.ru/photo/3b7a6690-0fa2-11eb-859c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неурожай сахарной свёклы и проблемы с логистикой стали причиной резкого подорожания сахара на прилавках. Такое мнение высказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он отметил, что в этом году урожай сахарной свёклы составил всего 33 млн тонн против 52 млн тонн, собранных в прошлом году. Таким образом, цена на сырьё могла вырасти и сахарные заводы пытаются отыграть рентабельность. Кроме того, в России сахарное производство находится в основном на юге страны и в чернозёмном районе.

Соответственно, переброска по единственной железной дороже влетает в копеечку, и там сахар стоит дороже, — цитирует Вострикова ОТР.

Он добавил, что в Минсельхозе пытаются найти баланс между экспортом продовольствия и импортом, но сделать это сложно.

В свою очередь директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин считает, что регулировать цены должны государственные органы. Также он рассказал об обращении в антимонопольную службу, где, по его мнению, сейчас мало внимания уделяют защите прав и законных интересов потребителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ прокомментировала сообщения о возможном подорожании подсолнечного масла в России. В пресс-службе ведомства отметили, что не видят причин для значительного роста цен на этот продукт. Замруководителя службы Павел Заборщиков заметил, что нынешний баланс производства и потребления подсолнечного масла не даёт оснований ожидать дефицита.