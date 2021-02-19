С россиян намерены усерднее собирать налоги

https://static.news.ru/photo/9150e3f0-72c6-11eb-9f09-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин подготовил законопроект, который направлен на усиление сбора налогов без фискальной нагрузки. Он необходим для того, чтобы усерднее собирать денежные средства и повысить эффективность системы, говорится на сайте ведомства.

К примеру, в ведомстве могут расширить перечень налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от источников из России. Кроме того, в Минфине обсуждается вопрос об упрощении некоторых процедур, введении льгот и помощи пострадавшим отраслям.

Так, в частности, специалисты могут освободить детей-инвалидов от уплаты пошлины при обращении в суд и разрешить культурным учреждениям заплатить налог на прибыль в отложенные сроки. То есть если учреждение хочет заплатить налог за 2020–2021 годы, то оно может это сделать в 2022-м.

Минфин также предлагает разрешить россиянам не предоставлять декларацию 3-НДФЛ при продаже имущества, которое находилось в собственности менее определённого срока. Помимо этого, с 1 января 2023 года могут отменить налоговое декларирование объектов. В этом случае Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать все данные в автоматическом режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин РФ разрабатывает новый закон, который обязует частных золотоискателей и людей, добывающих другие ценные металлы, платить налоги на старательскую деятельность. Сейчас документ изучают в кабмине.