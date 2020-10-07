С платных дорог уберут шлагбаумы: сенаторы это разрешили

Совет Федерации отправил на подпись президенту России одобренный законопроект о платных автодорогах. Отныне в нашей стране появится безбарьерная система взимания платы за проезд «свободный поток» (free flow). Факт проезда конкретным автомобилем будут фиксировать камеры, которые должен будет установить оператор платного участка. Оплатить проезд нужно будет в течение пяти дней. С новым законопроектом можно ознакомиться на сайте Госдумы. По мнению экспертов, взимание оплаты за проезд с помощью видеокамер лишь усугубит проблему фрирайдерства, которая так сильно отличает нашу страну.

Уже в скором времени въезд на платную дорогу станет возможным не только через знакомые российским автомобилистам пункты оплаты со шлагбаумами (toll plaza), но и без них — по системе безбарьерного проезда free flow.

Оплатить проезд по платным дорогам без шлагбаумов можно будет с помощью транспондера. Ну а если у вас нет этого транспондера или, скажем, на электронном счёте недостаёт денег, автолюбитель будет платить за проезд в течение пяти суток после выезда с любого участка дороги. Срок оплаты будет считаться с момента вашего последнего проезда по определённому маршруту.

Автовладелец, не успевший внести плату за проезд, понесёт ответственность, что называется, по всей строгости закона. Оператор дороги будет обязан обеспечить водителей информацией о стоимости проезда, и о том, как и когда его можно оплатить. Также закон обязывает оператора уведомлять о поступлении и списании денежных средств с электронного счёта или же о возникновении задолженности, если денег на проезд элементарно не хватило.

Максимальная плата, которую установят операторы платных дорожных участков, не может быть выше уровня, указанного российским правительством, региональными или муниципальными властями, в случае, если дорога не относится к федеральной юрисдикции. При этом цена проезда для всех ТС одной категории должна быть одинаковой, отмечает Интерфакс .

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наконец-то это сделали. Все эти глупые очереди на пунктах оплаты. Надо содержать это довольно дорогое удовольствие — штат и т. д. Я строил красивую широкую дорогу со многими полосами, а у меня народ там стоит, просто чтобы туда войти. Хотя есть и недостаток. Речь о фрирайдерстве (о безбилетниках, о свободных ездоках). Михаил Блинкин директор Института экономики транспорта и транспортной политики директор Института экономики транспорта и транспортной политики

Дело в том, поясняют эксперты, что это может усилить эту ситуацию: ведь можно элементарно прикрыть номер авто, сделать его не читаемым и т.д. И как с этим будут бороться операторы платных дорого — пока неясно.

К слову, как, например, это реализуется в зарубежной практике: ты проехал, тебя фиксируют при помощи всевозможных цифровых технологий, и если у тебя заведена транспортная карточка и твои деньги просто списываются с неё. А если у тебя её нет или на карточке ноль рублей или евро? Практика ЕС и Северной Америки такова: тебе приходит «письмо счастья» в виде штрафа с требованием оплатить его за 48 часов. Ну или же возьмите и оспорьте в суде. Если получится.

В любом случае, говорят эксперты, даже некоторая потеря средств за счёт фрирайдерства во всех случаях будет компенсирована тем, что добросовестная часть российских автомобилистов будет платить. А их — немало, а значит сборы за безшлагабаумный проезд в любом случае будут хорошими.

Занятно, но за рубежом вся эта система реализована была уже 40 лет назад (те же платные дороги во Франции). Ну и теперь у нас.

Технология free flow, по мнению наших законодателей, призвана решить проблему пробок перед пунктами взимания оплаты на платных автодорогах. Более того, при использовании новой технологии заметно упрощается обустройство дорог, так как отпадает необходимость выделять земельный участок и организовывать пункт взимания оплаты (toll plaza) с будками, шлагбаумами, дополнительными полосами для движения и другими элементами инфраструктуры. И особенно актуально это в случае строительства ЦКАД в Московской области.