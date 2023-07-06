«Нас бьют, а мы стоим»: экономист ответил на вопрос об обвале рубля Экономист Разуваев призвал не паниковать из-за возможного обвала рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление курса рубля не должно существенным образом повлиять на благосостояние граждан, поскольку большинство из них живет в рублевой зоне, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, обвалом валюты нынешнюю ситуацию назвать сложно, поскольку ее курс снижался постепенно. Экономист выразил недоумение от реакции россиян касательно произошедшего.

В чем психоз-то? Год назад рынок акций рухнул на 40%, это можно понять, сбережения — как корова языком. А доллар что? Евро? Какая разница, вы живете в рублевой зоне. Все началось из-за слабого торгового сальдо и хитрости Минфина РФ — это самое главное, «бочка» нефти-то в рублях стоит больше, что покрывает бюджетный дефицит. Но это не обвал, обвал был в 1998-м: с шести до 30. Это ослабление, а не обвал. Ну 100, и что? Это не обвал. А турбулентность — это политика, у нас резервы заморожены. Нас бьют, а мы стоим, — сказал Разуваев.

При этом он допустил, что в ближайшее время в России может на 30% подорожать бытовая техника.

Курс доллара сегодня на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта таким образом достигла очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. При этом курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теории заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.