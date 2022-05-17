Рубль с открытия торгов на Мосбирже укрепился к доллару

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале валютных торгов на Московской бирже во вторник, 17 мая, рубль укрепился по отношению к доллару. При этом его позиция по отношению к евро ослабела, о чём свидетельствуют данные торговой площадки. По сведениям на 10:05 мск, курс американской валюты снижался на 0,21% — до 63,27 рублей, при этом евро рос до 66,12 рублей (+1,48%).

По ситуации к моменту открытия торгов Мосбиржи курс доллара снижался на 1 коп. и составил 63,39 рублей, курс евро рос на 55 коп. — до 66,35 рублей.

Российский рынок акций на начало основной сессии продемонстрировал рост основных индексов. Так, индекс Мосбиржи растёт на 0,95% — до 2 387,13 пункта, индекс РТС увеличился на 1,04%, до 1 186,26 пункта, об этом сообщают данные торговой площадки по состоянию на 10:06 мск.

На 10:00 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 378,08 пункта (+0,57%). Долларовый индекс РТС вырос на 0,64% — до 1 181,63 пункта.

Ранее генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев сообщил, что россиянам лучше всего на время отказаться от долларов, сконвертировать их в рубли и разместить на депозитах. Он отметил, что ставки в российских банках остаются высокими, что может принести прибыль при обмене валют благодаря разнице учётных ставок. По мнению эксперта, доллар остаётся востребованным, но стоит учитывать экономическую ситуацию в мире и «привыкать» к другим валютам, в том числе к рублю и юаню.