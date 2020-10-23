Рубль отреагировал слабым усилением после сохранения ЦБ ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/fa0612dc-1522-11eb-9608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рубль отреагировал краткосрочным слабым усилением роста во время торгов — в пределах 10 копеек всего за несколько минут после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на прежнем уровне — 4,25%. После чего валюта РФ вернулась на прежние позиции.

Согласно данным Мосбиржы, стоимость американского доллара расчётами «завтра» на 13:45 мск 23 октября упала на 22 копейки, до 76,36 рубля за единицу, евро подешевел на 8 копеек — до отметки в 90,45 рубля. Сразу после постановления ЦБ доллар опускался до 76,28 рубля, евро — до 90,36 рубля.

Восстановительный рост экономики РФ замедлился из-за падения внутреннего спроса и ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщили в ЦБ РФ после заседания совета директоров ведомства. Центробанк отметил, что в 2020-м экономика страны сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июле.

Центробанк РФ после заседания совета директоров 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых во второй раз подряд. Ключевую ставку ЦБ РФ установил на уровне 4,25% в июле 2020 года. Вклады россиян в банках в сентябре практически не увеличились. Такая динамика сохраняется третий месяц подряд, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, вклады населения выросли незначительно — на 47 млрд рублей, или 0,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём кредитов физическим лицам на 1 сентября 2020 года составил 19,06 трлн рублей. В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году заёмщики набрали кредитов на 2,2 трлн рублей больше. Отмечается, что объёмы кредитного портфеля физлиц активно увеличиваются с июля, каждый месяц сумма превышает 300 млрд рублей. При этом основным драйвером роста розничного портфеля банков остаётся ипотека.