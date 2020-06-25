Рубль ослабел к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/fa5142b8-b77e-11ea-8422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 26 июня курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,13%, курс евро — на 0,11%.

По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара поднялся до 69,11 рубля, курс евро — до 77,53 рубля. Через шесть минут после начала торгов курс доллара находился на отметке 69,09 рубля, курс евро — 77,45 рубля.

Российский фондовый рынок в этот день открылся ростом биржевых индексов: индекс МосБиржи поднялся на 0,7%, до отметки в 2780,02 пункта, а индекс РТС — на 0,93%, до 1268,89 пункта.

Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,61% — до $41,26 за баррель, цена сорта WTI поднялась на 0,39%, до $38,87 за баррель.

Как писал NEWS.ru, граждане РФ на фоне постепенного снятия ограничительных мер из-за COVID-19 начали пополнять вклады в иностранной валюте. В мае объём средств на таких депозитах вырос на $721,1 млн. Как следует из статистики ЦБ, общий объём валюты на вкладах россиян к 1 июня составил $88,97 млрд. В марте из-за паники на финансовых рынках и резкого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) население сняло со своих вкладов около $5 млрд. На данный момент россияне вернули уже 8,7% от выведенной из кредитных организаций валюты.